A Fornaci di Barga una giornata con Aci Lucca e Aism

giovedì, 19 settembre 2019, 12:15

E' stata firmata oggi, al ministero del lavoro a Roma, la proroga della cassa integrazione straordinaria che era in scadenza a settembre per gli stabilimenti di Fornaci di Barga e Serravalle Scrivia

giovedì, 19 settembre 2019, 08:43

Continuano i gazebo Lega sul territorio della Media Valle e Garfagnana. Sabato, dalle 9 alle 12, la Lega di Salvini Premier sarà presente, con i suoi consiglieri eletti, i militanti e i sostenitori, a Barga, in Piazza "Giovanni Pascoli"

mercoledì, 18 settembre 2019, 22:34

Incontro pubblico stasera all'Isi per "tirare le somme" del processo partecipativo "Tutti nella stessa Barga" promosso dalla "Libellula". Tra i presenti: il sindaco Caterina Campani, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e il consigliere regionale Ilaria Giovannetti. Assente l'azienda Kme

mercoledì, 18 settembre 2019, 18:30

A partire da venerdì 20 settembre e fino al 6 dicembre, Keane esporrà nell'atrio di Palazzo Pancrazi a Barga (Palazzo Comunale) alcuni lavori installati in OXO Collection - The Gallery in occasione della mostra omonima terminata il 15 agosto

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:43

Prende il via venerdì 20 settembre, la tradizionale rassegna culturale "LuccaAutori", che quest'anno compie 25 anni, e che puntuale come sempre, non mancherà anche quest'anno di allietare gli appassionati di lettura con mostre, incontri, premiazioni, conferenze e convegni che si snoderanno tra Lucca e Barga fino al 6 ottobre

mercoledì, 18 settembre 2019, 10:50

In programma degustazioni di prodotti gourmet della Valle del Serchio, laboratori e musical per bambini, mercato dell'artigianato, lezioni di giardinaggio e tanto sport all'aria aperta