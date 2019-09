Barga



Allattamento al seno, iniziativa al San Francesco

venerdì, 27 settembre 2019, 11:53

Torna dal 1 al 7 ottobre la Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e World Health Organization (Who). Il tema scelto per questa edizione è “Potere ai genitori per favorire l'allattamento” con l’idea di sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza di lavorare insieme a madri e padri per proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno. Tale scelta, fra i tanti effetti benefici, porta vantaggi anche al clima attraverso l’abbattimento dell’impatto ambientale diventando così fondamentale non solo per la salute della popolazione, ma anche del pianeta.



“L’allattamento materno – dice Rosa Maranto, direttore dell’area consultoriale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – dovrebbe essere uno dei gesti più naturali e scontati da assicurare a tutti i bambini nei primi mesi. Spesso però viene reso difficoltoso da fattori sociali, come la mancanza di spazi preposti, e lavorativi, come la mancanza di tempo. Tali condizionamenti limitano fortemente questa esperienza che deve al contrario essere tutelata e stimolata. Per questo il sistema sanitario ha tra i suoi compiti anche quello di dare supporto, informazione e quanto altro possa servire alle mamme per affrontare con serenità e consapevolezza questa insostituibile fase della vita. Tutto questo è reso possibile grazie al prezioso lavoro delle nostre ostetriche e da una continuità dei servizi tra consultorio e punto nascita che permette il raggiungimento di brillanti risultati”.

Questo il calendario degli eventi in programma.

LUCCA

Mercoledì 2 ottobre dalle 15 alle 18 al consultorio familiare Piana di Lucca all’ex ospedale Campo di Marte Lucca piano 2 edificio b

Il programma prevede alle 15 apertura della giornata con la dott.ssa Vaccaro, Responsabile Pediatria Lucca e a seguire gli interventi informativi:

- "L'importanza della genitorialità per favorire l'allattamento" con la Responsabile U.F. Piana di Lucca Patrizia Fistesmaire

-"L'importanza del latte umano" con Sara Lunardi insieme al coordinatore ostetrico Maria Paola Belluomini

-"L'allattamento nelle prime ore di vita e primi giorni di vita del neonato" con il personale infermieristico e ostetrico del nido



BARGA

Mercoledì 2 Ottobre “ALLATTIAMO INSIEME!” Ospedale S. Francesco di Barga

Spazio aperto a mamme, papà e famiglie per parlare di allattamento materno con racconti e testimonianze di mamme che allattano o hanno allattato, Pit stop allattamento, lancio dei palloncini e delle dediche e foto ricordo nel giardino dell'ospedale