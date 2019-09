Barga : fornaci di barga



Cade dal tetto di un capannone Kme: ferito operaio

martedì, 24 settembre 2019, 12:03

di andrea cosimini

L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11. Un operaio di una ditta esterna si è ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone, il C.I.M. (Cavi Isolamento Minerale), all'interno dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga.



Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da una prima e sommaria ricostruzione, fatta dalle forze dell'ordine, sembra che l'uomo stesse facendo una verifica sulla copertura del capannone interno all'azienda e che, improvvisamente, quest'ultimo, per motivi ancora tutti da accertare, abbia ceduto facendo cadere l'operaio a terra da un'altezza di circa sei metri.



Della sua caduta si sono sono immediatamente accorti gli operai della Kme che hanno provveduto ad allertare i sanitari. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza ed ha trasferito il paziente al campo sportivo di Fornaci per il trasferimento, con l'elisoccorso Pegaso 3, in ospedale.



Nella caduta, l'uomo (rimasto sempre cosciente) avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori e al bacino. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Ancora sono in corso di valutazione, però, le sue ferite da parte dei sanitari.



Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fornaci di Barga e la medicina del lavoro, per i consueti controlli.