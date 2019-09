Barga



Campani: "Creare anche a Barga un gruppo di protezione civile"

mercoledì, 25 settembre 2019, 19:19

Il primo cittadino barghigiano, Caterina Campani, interviene per fare alcune precisazioni riguardo la probabile nascita a Barga di una squadra di protezione civile, iniziativa che vuole lanciare l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga e che è stata annunciata nei giorni scorsi.



“Il nostro territorio - esordisce Campani - vede operare già altre realtà di protezione civile ed a Fornaci di Barga la Misericordia del Barghigiano – servizio ambulanza ha allestito da tempo un gruppo di protezione civile che è già operativo".



"E’ nostra intenzione - spiega - quella di favorire il più possibile la creazione di una vera e propria organizzazione locale di protezione civile, una rete che possibilmente possa svilupparsi in futuro ancor di più, con specifici referenti, anche alle altre frazioni. Quindi per noi è importante il progetto che ha annunciato l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga: creare anche a Barga un gruppo di protezione civile; lo vediamo come un progetto che arricchisce un percorso già avviato a Fornaci dalla Misericordia del Barghigiano nella strada che vorremmo andare a sostenere per quanto riguarda il sistema di protezione civile volontaristico del territori. Quello che è presente e quello che nascerà secondo noi può convivere e collaborare grazie anche al coordinamento del comune di Barga che in tema di protezione civile è fondamentale. Coordinamento che l’ente svolge sul territorio sulle direttive dell’Unione dei Comuni che è il principale responsabile delle attività e degli interventi di protezione civile".



"L’auspicio dunque – conclude il sindaco - è quello di una massima collaborazione tra le parti".



A proposito della Misericordia del Barghigiano, infine, il sindaco annuncia che sono in atto progetto di sviluppo proprio delle attività del gruppo di protezione civile.