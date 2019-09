Barga : fornaci di barga



Cgil Fillea Lucca: “Incidente Kme, chiediamo chiarezza”

martedì, 24 settembre 2019, 16:52

La Cgil Fillea Lucca interviene sulla questione sicurezza sul lavoro, dopo il recente infortunio avvenuto nello stabilimento della Kme (leggi qui).

“Il grave infortunio avvenuto ad un operaio edile nello stabilimento della Kme denota come la situazione della sicurezza in edilizia sia fortemente preoccupante e conferma quanto resti ancora da fare per garantire la sicurezza e la vita dei lavoratori. Il cantiere è un luogo di lavoro molto pericoloso, il settore dell’edilizia va monitorato attraverso continui controlli e devono essere utilizzati gli enti bilaterali per la giusta formazione e prevenzione in materia di sicurezza. Chiediamo chiarezza sulle dinamiche di quanto accaduto, siamo vicini al lavoratore, alla sua famiglia e a tutti i compagni di lavoro”.