"Cleanup day", una giornata di pulizia rifiuti

martedì, 17 settembre 2019, 16:42

Si svolgerà a Barga, il 27 settembre, l’importante manifestazione “Cleanup Day” organizzata da Smurfit Kappa e l’amministrazione comunale di Barga.

Il Cleanup Day è una giornata di pulizia dai rifiuti, manifestazione che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul problema dell’abbandono di questi in natura e contribuire alla loro riduzione.

La giornata che si svolgerà a Barga vedrà coinvolte le classi 3°, 4° e 5° delle scuole elementari del capoluogo, per un totale di 112 bambini, che saranno chiamati a ripulire il tratto di strada dalle piscine a Piazza Pascoli.

Smurfit Kappa metterà a disposizione dei partecipanti tutta l’attrezzatura necessaria alla raccolta e al conferimento dei rifiuti in appositi contenitori.

Al termine della manifestazione l’azienda offrirà a tutti i partecipanti un rinfresco con prodotti locali e plastic free.

“Ringraziamo Smurfit Kappa per la grande sensibilità dimostrata in tema ambientale – affermano il sindaco Caterina Campani e l’assessore all’ambiente Francesca Romagnoli – e ci auspichiamo che questa manifestazione possa diventare un appuntamento fisso, per l’importanza che riveste, in quanto si mira a sensibilizzare i bambini sui temi della raccolta differenziata e della tutale ambientale”.