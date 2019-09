Barga



Consiglio, dibattito su sviluppo musei: tiene banco la questione Info Point

sabato, 28 settembre 2019, 08:46

di viola pieroni

Consiglio comunale ricco di argomenti, quello di ieri sera a Palazzo Pancrazi a Barga, nel quale si è parlato, oltre che del bilancio consuntivo del 2018 e del DUP (documento unico programmazione per il triennio 2020-2022), anche della designazione dei componenti dell’osservatorio “Rifiuti zero” in rappresentanza del consiglio: oltre al sindaco Caterina Campani e all’assessore all'ambiente Francesca Romagnoli, sono stati scelti altri due membri, Sabrina Moni per la maggioranza e Claudio Gonnelli per la minoranza, eletti all’unanimità.

In seguito è stata presentata dall’assessore Giannotti, insieme all'ingegnere Ceccarelli per il supporto tecnico, la disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP): questa prevede un'assegnazione degli alloggi grazie ad un bando, con periodicità di quattro anni, guidato da una commissione provinciale con esponenti di Lucca, Viareggio e Castelnuovo.

Si è discusso anche riguardo l'adesione al costituendo “Sistema museale territoriale della provincia di Lucca” e la manifesta intenzione di partecipare al bando “Sistemi museali 2019”, che porterebbe alla nascita, creazione e sviluppo dei musei sul territorio al fine di adeguarli alla normativa regionale. Fra i più interessati dal bando, nel comune di Barga, il Museo Civico e il Museo Casa Pascoli, che hanno espresso la volontà di provare a ottenere i finanziamenti senza uscire dal circuito provinciale.

Di tutta risposta, il capogruppo della minoranza assessore Feniello ha lamentato l’assenza di cartelli che presentassero gli orari del Museo Civico, spesso chiuso al pubblico come il Teatro dei Differenti, ed in particolar modo la chiusura nel week-end del punto informazioni turistico nel centro storico (di cui era già stata richiesta una seconda sede presso la zona giardino). La sindaco Caterina Campani ha spiegato come si trattasse nel caso della chiusura dell’info point di una indisponibilità momentanea del personale, che comunque ha bisogno di qualifiche specifiche, mentre per quanto riguarda il cartello informativo con gli orari del museo verranno presi provvedimenti al più presto, trattandosi - ha ammesso - di una svista.



In ultima analisi, si è anche parlato di come vada riqualificato in maniera idonea il materiale informativo (mappe, brochure, etc) che, al momento, non è idoneo a illustrare al meglio le opportunità turistiche locali.