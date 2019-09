Barga : fornaci di barga



Dissequestro dei terreni Kme, accolto ricorso dell'azienda

martedì, 24 settembre 2019, 18:58

Sono stati dissequestrati oggi i terreni di Kme che, nei primi giorni di agosto, erano stati posti sotto sequestro preventivo nell'area industriale contigua, e in parte sovrapponibile, alla zona dove dovrebbe essere realizzato il tanto discusso pirogassificatore. Il dissequestro è stato disposto dal tribunale del riesame a seguito delll'accoglimento del ricorso che l'azienda stessa aveva presentato.



Ricordiamo che il sequesto era avvenuto a seguito alla delibera adottata dal comune di Barga, sotto il mandato dell'allora sindaco Marco Bonini, che aveva sollevato presunte ipotesi di violazione di norme riguardanti il settore urbanistico edilizio e, in particolare, presunte violazioni edilizie e paesaggistiche nell’ambito dell’attività di demolizione di fabbricati in quell'area di pertinenza dell'azienda.



Su quei terreni infatti sorgevano alcuni vecchi capannoni, già deteriorati dal tempo, che sarebbero stati completamente rovinati a seguito dei danni relativi al vento dell’ottobre 2018 e, quindi, abbattuti, secondo l'azienda, per motivi di sicurezza. Tra questi edifici anche "Casa del Buglia" che, assieme ad altri manufatti della zona, il comune, stavolta sotto la nuova amministrazione guidata da Caterina Campani, aveva dato ordine di provvedere, entro 90 giorni, al ripristino.