Barga



Feniello: "Info Point, le promesse non restino vane"

sabato, 28 settembre 2019, 10:34

Il consigliere di minoranza del comune di Barga Francesco Feniello, capogruppo di “Progetto Comune”, interviene dopo il consiglio comunale tenutosi ieri sera, a Palazzo Pancrazi, in cui si è discusso, tra le altre cose, anche della chiusura dell’ufficio turistico.

“Nei giorni scorsi – esordisce il consigliere -, nonostante le promesse fatte in precedenza dal sindaco e dal consiglio comunale, l'ufficio turistico è risultato di nuovo chiuso. Le criticità già da noi segnalate si ripresentano continuamente”.



“A seguito di segnalazioni da parte di cittadini in merito all'ufficio turistico trovato chiuso nei giorni scorsi – spiega Feniello -, domenica 22 settembre abbiamo accertato che l'ufficio era chiuso. I turisti presenti non trovavano indicazioni in merito alla chiusura nonostante il cartello indicasse gli orari di apertura al pubblico per la giornata dalle ore 10,30-12,30 e 15,30-17,30. Tale situazione, che ormai si ripete nel tempo, crea malumore tra la popolazione residente e sicuramente situazioni di disagio nella gestione dell'accoglienza turistica con grave danno all'immagine dell'amministrazione comunale che rappresentiamo come già segnalato”.

“Questa volta – continua il consigliere -, visto le vane promesse, con apposita mozione, abbiamo richiesto al sindaco e all'intero consiglio di assumersi l'impegno, mediante approvazione dell'ordine del giorno nel corso del consiglio comunale con voto palese, al fine di adottare i successivi provvedimenti di competenza per migliorare il servizio nell'interesse dell'intera collettività da noi rappresentata”.

“La maggioranza – incalza Feniello - non ha approvato l'ordine del giorno presentato dal gruppo di minoranza. Forse era troppo riduttivo? Forse aveva bisogno di affermare la potestà nell'esercizio del potere? Va bene così visto che poi hanno approvato l'ordine del giorno da loro stessi predisposto ed il fine è stato lo stesso – si sono impegnati da soli, con un ordine del giorno da loro confezionato hanno preso l'impegno di migliorarsi nella gestione futura dell'ufficio turistico. Speriamo che questa volta le promesse non restino vane come già successo in precedenza. Speriamo sia la volta buona! E' anche vero che, chi visse sperando morì disperato”.

“In merito agli altri punti all'ordine del giorno, discussi in consiglio – conclude il capogruppo -, merita attenzione quello relativo all'approvazione del regolamento per l'assegnazione delle case ERP, votato all'unanimità tranne da parte di chi è risultato assente giustificato per motivi familiari. Nella discussione abbiamo fatto notare che Barga è rimasta fuori dai componenti fissi della prevista commissione e ne entra a far parte solo quando vengono trattate posizioni nell'ambito del nostro comune mentre, Castelnuovo Garf/na, ha ottenuto “Democraticamente” la presenza di un proprio dirigente all'interno della commissione in modo permanente. Ci preme precisare che, l'assenza giustificata del consigliere Cardone, non ha portato carenze alla decisione della maggioranza in quanto, qualora fosse stata presente, essendo dipendente ERP, a nostro avviso, avrebbe dovuto astenersi dalla votazione per motivi di semplice opportunità, per eventuali conflitti d'interesse ecc”.