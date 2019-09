Barga : fornaci di barga



Filca Cisl: "Infortunio Kme, fare di più su versante formazione"

martedì, 24 settembre 2019, 19:39

Sul grave infortunio avvenuto alla Kme interviene Filca Cisl Territoriale, per voce di Giacomo Bondielli, e la segretaria di Filca Toscana, Simona Riccio.



"Purtroppo - dicono - oggi ci troviamo di fronte all'ennesimo infortunio grave sul lavoro nel settore dell'edilizia. Ed è il secondo nel giro di pochi giorni. Non possiamo andare avanti così, con la conta di ciò che di drammatico accade o può accadere. Le statistiche ci dicono che tra gli incidenti gravi uno su 10 avviene nell'edilizia, e il 60 per cento sono infortuni per caduta dall'alto. Tutto ciò dimostra che occorre fare di più - sottolineano Bondielli e Riccio per Filca Cisl -, soprattutto sul versante della formazione. Le ditte devono formare i lavoratori, almeno le nozioni minime devono essere patrimonio acquisito e consolidato da tutti".



"Da anni - continua la nota di Filca - chiediamo che venga istituita la patente a punti per le ditte, con penalizzazioni in casi di incidenti e infortuni o, al contrario, meccanismi di premialità. In più serve un tavolo istituzionale con il coinvolgimento della Regione per un quadro dei canoni precisi a cui poter far riferimento".