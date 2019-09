Barga



I campanari, un patrimonio per Barga

domenica, 22 settembre 2019, 13:47

di viola pieroni

Tra le tradizioni più antiche, per Barga, c’è sicuramente quella che ogni domenica ritocca tra le vie del paese, fino ad espandersi in tutto il comune: il suono delle campane, e con loro, i “musicisti”. I campanari di Barga sono dodici, hanno età che vanno da poco più di venti a poco meno di ottanta anni (il decani dei campanari, Remo Rossi, è ormai 60 anni che suona, quindi da quando aveva 16 anni, insieme a Franco Biagi) e portano avanti un usanza il cui inizio storico si perde nel passato, senza una precisa data di nascita. Basti pensare, ad esempio, che la campana “piccola" risale al 1580, mentre il doppio in terzi di un ora (il suono delle campane, così chiamato in gergo, poiché in teoria dovrebbero esserne suonate due ma a Barga sono tre) in onore dell’Immacolata concezione e della Madonna del Mulino addirittura al 1522. Il campanile in sé, invece, venne ristrutturato totalmente negli anni 30 in seguito a vari terremoti dal podestà Morando Stefani (che protesse le campane dai saccheggiamenti tedeschi, che le avrebbero fuse per ricavarci armi) e fortunatamente non fu distrutto dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale, grazia che invece non ha avuto parte della facciata del Duomo.

La tecnica che utilizzano, denominata “sistema a slancio" è piuttosto complessa, e necessita sia di forza che di una particolare coordinazione, in particolare sonoro-motoria, per il fatto che serve un buon “orecchio" affinché il ritmo dei rintocchi sia mantenuto melodioso, visto e considerato che le campane sono diverse tra di loro: la più grande, del 1787, pesa 16 quintali, e la più piccola ha una lega “più preziosa" arricchita con oro e argento, per rendere più squillante il suono rispetto che alla lega di bronzo.

Alcune “suonate", benché in pochi ne siano a conoscenza, hanno un particolare significato storico: la prima ora dopo il tramonto viene suonata “l'or di notte", mentre da giugno a fine agosto, alle 22, viene suonata la “ritirata", ovvero il suono delle campane che centinaia di anni fa avvertiva i contadini a lavoro nei campi che le porte del Castello di Barga si stavano chiudendo, e che quindi sarebbero dovuti rientrare al più presto (onde evitare di restare chiusi fuori, alla mercé dei briganti notturni). Oltre a queste, viene ritoccata l’inizio della messa al Duomo e tutte le feste: in particolare, per San Cristoforo viene innalzata una bandiera sul Campanile e per tutta la settimana antecedente si suona.

Per quanto riguarda il rintocco “ogni ora", è merito di un orologio, la cui manutenzione viene effettuata da Christian Tonarelli e Franco Motroni ogni due giorni, per permettere alle campane di essere puntuali e coordinate. Sempre a cura di Christian è nato un piccolo Museo all’interno della torre Campanaria, con foto e reperti inerenti alla storia dei campanari, aperto ogni domenica dalle 10:30 alle 11:10 e durante alcune festività, tra cui il presepe vivente lungo le vie del paese.

“Il gruppo è Gruppo associato ai “campanari valle del Serchio” (distribuiti tra Chiozza, Perpoli, Cardoso e Cascio) - ci dicono alcuni componenti del gruppo - a volte si va a suonare presso le loro chiese, come uno “scambio". Il nostro compito è anche quello di tenere vivi svariati campanili all'interno del comune (San Rocco, Fornacetta, Montebono, Tiglio, Catagnana, Renaio). Oltre a questo, siamo anche affiliati con la federazione nazionale suonatori di campane, che ogni anno organizza un raduno nazionale con oltre 600 partecipanti, italiani e non solo: quest'anno si è tenuto a Gubbio, mentre il prossimo sarà a Vicenza.”

“Se ci chiedono il perché noi facciamo tutto questo - concludono -, le risposte sono molteplici: per tenere viva una tradizione tra le più antiche del territorio, per la passione che ci hanno trasmesso i nostri predecessori ma anche e soprattutto per l'amicizia che ci lega.”