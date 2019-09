I "Pennati" di Keane in mostra a Palazzo Pancrazi

Altri articoli in Barga

mercoledì, 18 settembre 2019, 22:34

Incontro pubblico stasera all'Isi per "tirare le somme" del processo partecipativo "Tutti nella stessa Barga" promosso dalla "Libellula". Tra i presenti: il sindaco Caterina Campani, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e il consigliere regionale Ilaria Giovannetti. Assente l'azienda Kme

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:43

Prende il via venerdì 20 settembre, la tradizionale rassegna culturale "LuccaAutori", che quest'anno compie 25 anni, e che puntuale come sempre, non mancherà anche quest'anno di allietare gli appassionati di lettura con mostre, incontri, premiazioni, conferenze e convegni che si snoderanno tra Lucca e Barga fino al 6 ottobre

mercoledì, 18 settembre 2019, 10:50

In programma degustazioni di prodotti gourmet della Valle del Serchio, laboratori e musical per bambini, mercato dell'artigianato, lezioni di giardinaggio e tanto sport all'aria aperta

mercoledì, 18 settembre 2019, 08:42

"Io resto a fare il mio lavoro nel Pd, non condivido la scelta di Matteo, sono ancora convinto che ci sia uno spazio importante per i liberaldemocratici come me". Così il senatore barghigiano Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, dopo la scissione tra Renzi e il Pd e la nascita della...

martedì, 17 settembre 2019, 16:42

Si svolgerà a Barga, il 27 settembre, l’importante manifestazione “Cleanup Day” organizzata da Smurfit Kappa e l’amministrazione comunale di Barga: una giornata di pulizia dai rifiuti, manifestazione che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul problema dell’abbandono di questi in natura e contribuire alla loro riduzione

lunedì, 16 settembre 2019, 19:33

Tirando le somme, il risultato di tutta la manifestazione è stato eccelso, superando con tutta probabilità anche i numeri degli anni scorsi e quindi andando oltre le più rosee aspettative