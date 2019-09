Barga : fornaci di barga



In Valle la prima "Passeggiata Motociclistica Ecologica"

domenica, 22 settembre 2019, 19:31

di tommaso boggi

Il Moto Club Fornaci apre la sua nuova stagione di attività con un evento che congiunge il divertimento, la valorizzazione ed il rispetto del territorio.

Il 29 settembre avrà infatti luogo la prima Passeggiata Motociclistica Ecologica, un evento che toccherà molti luoghi simbolo della nostra valle, ma che lo farà, ha affermato il presidente Milvio Sainati, “con rispetto, senza lasciare immondizia, comportandosi come si deve e procedendo lentamente per non causare rumori forti”.

Presidente Sainati cosa mi può dire dell’evento in programma il 29 settembre?

"Il percorso sarà una panoramica di alcuni dei luoghi più belli della Valle, si partirà da Fornaci per arrivare prima a Castiglione, poi fino a San Pellegrino e da lì si scenderà nuovamente. Stiamo tra l’altro prendendo contatto col comune di San Pellegrino per sapere se sarà possibile visitare il Museo del Castagno oltre che il Santuario di San Pellegrino e San Bianco".

Per quanto riguarda il ristoro?

"A San Pellegrino il Moto Club offrirà un caffè agli ospiti mentre a fine mattinata ci sarà il pranzo al ristorante “Flamingo” di Ponte All’Ania. Questo dopo le premiazioni che verranno date ai vari gruppi e motociclisti singoli a seconda di alcune categorie che stiamo decidendo".

Ci sono già idee per le prossime attività?

"Ci sono diverse idee per il nuovo anno, che però non si incentrano solo sulle passeggiate perché per noi il Moto Club è anche fare attività nel paese e per il paese. Una delle proposte che vorremmo portare a compimento sarebbe quella di fare una gincana per i più piccoli con le macchinine a pedali, poi probabilmente riporteremo una mostra modellistica, alcuni eventi gastronomici… ci sono molte idee da portare avanti e cercheremo di concretizzarne il più possibile".

Un Moto Club che quindi guarda alla sua terra?

"Nel Moto Club c’è sempre stato questo spirito, io feci la prima tessera nel 1956, anno della sua iscrizione alla federazione, dal ‘56 ad oggi io ho vissuto tutto ciò che in più di metà secolo è stato fatto dal Club, quando si era soli, eppure portavamo avanti tante iniziative. Oggi ci sono svariati limiti, soprattutto economici, quindi non potremmo mai fare nuovamente tutto quello che si realizzava un tempo, come ad esempio un team da corsa, ma faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità".

La passeggiata avrà inizio alle ore 9 e 30 in Piazza IV Novembre a Fornaci di Barga, il costo dell’iscrizione è di 32 euro, con sconto per gli iscritti al Moto Club e per chi non sarà presente al pranzo.