Barga : fornaci di barga



Kme, firmata proroga cassa integrazione. I sindacati: "Fondi limitati, coprono solo due mesi"

giovedì, 19 settembre 2019, 12:15

E' stata firmata oggi, al ministero del lavoro a Roma, la proroga della cassa integrazione straordinaria che era in scadenza a settembre per gli stabilimenti di Fornaci di Barga e Serravalle Scrivia.



"L'azienda - hanno spiegato i coordinatori nazionali Fim Fiom Uilm del gruppo Kme, Michele Folloni, Massimo Braccini e Giacomo Saisi - ha confermato il piano di sviluppo e investimenti, precisando però che vi è la necessità di continuare a far ricorso agli ammortizzatori sociali poiché Kme sta continuando ad attraversare una fase congiunturale e di flessione produttiva. Come organizzazioni sindacali intendiamo salvaguardare i livelli occupazionali e favorire un processo di ripresa produttiva volto al rilancio ed al superamento della crisi".



"Purtroppo - sottolineano - l’accordo sulla proroga della cassa integrazione è solo di circa due mesi (fino al 10 novembre) e non di dodici mesi come di norma lo è sempre stato, poiché il ministero ci ha comunicato che vi sono fondi a copertura solo per un periodo limitato. Tuttavia, la richiesta aziendale è di 12 mesi e verrà richiesto un ulteriore incontro entro la data di scadenza".



"Il ministero - hanno aggiunto - si è impegnato a convocare ulteriormente le parti al fine di prorogare la cigs. a questo punto si rende necessario però che il governo finanzi fin da subito fondi nuovi per coprire ulteriori periodi di ammortizzatori sociali perché non sarebbe possibile gestire le crisi senza adeguati sostegni, pena il rischio di esuberi di personale e licenziamenti collettivi".



"Il coordinamento - hanno concluso - ritiene che l’industria della trasformazione del rame sia un settore strategico per un paese industriale. Pertanto riteniamo che vadano salvaguardati i grandi conglomerati industriali, gli impianti e l’occupazione, in quanto risorse anche per i territori e le comunità".