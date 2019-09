Barga



La personale di Kerry Bell a Barga

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:09

Sbarca in Valle del Serchio la mostra di Kerry Bell. Dal 16 al 30 settembre, la Oxo Gallery a Barga, ospiterà l'esposizione in via di Borgo, 2855051.

Troppo spesso la parola "Arte" viene utilizzata per definire anziché per cercare e scoprire. Per assaporare quella gamma di percezioni che hanno materialità differenti da altre; sono più sottili, più raffinate, più leggere.

Con la mostra "Every garment tells a story", Kerry ci inviterà a sfiorare con gli occhi, con la punta delle dita e con il nostro bagaglio emotivo le sue diverse creazioni. Abiti, vestibili e non. Fibre magicamente strutturate o destrutturate per cogliere un istante di vita o di sogno.

Kerry Bell cresce tra la carriera nel mondo della moda della madre e i viaggi internazionali del padre; studia in alcune delle principali istituzioni degli USA fino a laurearsi con lode in Fashion Design a "The Fashion Institute of Design and Merchandising" - S.Francisco, CA.

Ha creato costumi e installazioni per numerosi eventi culturali in Italia e all'estero. Parla Inglese, Italiano e Francese. La sua vita professionale incontra la Moda, la scrittura, il Turismo e l'insegnamento, attività attraverso le quali Kerry trasmette il grande bagaglio d'esperienze e di ruoli spesso manageriali ricoperti anche per importanti aziende note a livello internazionale. Vive a Barga dove lavora, crea e scrive poesie.



Contatti: oxogallery@oxogallery.com | www.oxogallery.com