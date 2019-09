Barga



L'Isi Barga saluta la dirigente scolastica Catia Gonnella

domenica, 1 settembre 2019, 17:57

di viola pieroni

Per l'Istituto Superiore d'Istruzione (Isi) di Barga è ora di salutare Catia Gonnella, dirigente scolastica dal 2014, che è giunta al suo ultimo giorno di incarico.

Una donna che è sempre stata nella scuola, senza passare nemmeno un anno lontana dai banchi, da studente o da lavoratrice: ha iniziato infatti la sua carriera l'anno dopo essersi laureata in pedagogia presso l’Università di Firenze, nel 1976, come applicata di segreteria nel settore amministrativo scolastico. Era un momento di forte rinnovamento, della nascita degli organi collegiali, dell'introduzione dell’attivismo pedagogico e scientifico, di una didattica non impostata sul nozionismo e sull’ascolto passivo, ma sugli interessi del discente nell’imparare facendo.



“Ancora oggi se ne parla e se ne scrive - ricorda la stessa dirigente - e sebbene possa sembrare che parlandone e scrivendone questi obiettivi si realizzano di per sé, non è così: in quegli anni si credeva fortemente nella formazione, basti pensare che già nel 1917 veniva emanata la legge 517 che aboliva le classi speciali, inserendo gli alunni disabili nelle classi comuni, e che dettava quindi nuove norme sulla valutazione. Erano certamente anni laboriosi e fervidi, chi si è formato in quegli anni ha un abito professionale che si distingue, anche oggi.”

Prima del suo attuale incarico, tuttavia, è stata impegnata svariati anni come docente di scuola elementare: proprio in questa veste ha sperimentato e applicato efficacemente quanto studiato nelle aule universitarie. Dal 2005 è stata designata come dirigente scolastica, prima incaricata e poi vincitrice del concorso ordinario, coordinando prima istituti scolastici nel settore primario e poi in quello secondario. Poi, cinque anni fa, si è spostata a Barga: sicuramente, un periodo ricco di cambiamenti dal punto di vista strutturale per l'istituto.

“Posso dire guardandomi indietro - afferma Gonnella - che non ho mai indietreggiato dinanzi alle difficoltà, le ho sempre affrontate. Il dubbio è stato sempre il mio compagno: valutare i pro e i contro, le conseguenze e soprattutto le circostanze, poiché sono convinta che il nostro lavoro (dico ancora il nostro perché credo che ciò che si è acquisito fa parte di te, pensione o non pensione) sia caratterizzato da forti momenti di solitudine. È proprio da questi che nascono poi le decisioni e la forza per sostenerle.”

La dirigente poi chiude con un velo di nostalgia: “Guardando la mia scrivania, l’altro giorno - termina la preside -, ho avuto un moto di commozione: nella mia stanza infatti partivo la mattina e tornavo la sera, e ho ripensato all'ottimo rapporto che ho sempre avuto con i collaboratori scolastici e con le persone di scuola, con i genitori e con gli studenti. Ricordo soprattutto le persone che ho con cui ho affrontato problemi sia professionali che personali. Ora affronterò questo nuovo percorso della mia vita, certamente ancora studiando perché i libri sono i miei compagni di vita, e guardandomi intorno: gli interessi non mi mancano, quindi spero (oltre che ovviamente nella salute) di godermi con serenità questo periodo di vita.”