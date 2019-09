Barga



Nuova squadra di protezione civile: assemblea il 3 ottobre

venerdì, 27 settembre 2019, 08:55

di loreno bertolacci

L’Arciconfraternita di Misericordia di Barga vuole far nascere nel proprio comune una nuova squadra di protezione civile. Questo è il nuovo progetto presentato dal governatore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga Enrico Cosimini in una conferenza stampa svoltasi in comune alla presenza del primo cittadino Caterina Campani e dell’assessore alla protezione civile Pietro Onesti.



Un’idea ambiziosa ma importante per il comune di Barga e per tutto il territorio che, se andrà a buon fine, vedrà proprio a Barga una nuova squadra di volontari adoperarsi per la collettività. Un’idea appoggiata naturalmente dall’amministrazione comunale che, insieme a tutti i volontari dell’Arciconfraternita di Misericordia e non, cercheranno di mettere insieme una prima squadra di persone. Le fasi successive saranno quelle della formazione e corsi di aggiornamento sui volontari per la protezione civile.



Aderire a questa iniziativa e sostenere il progetto, questo dovrebbe essere un imperativo per tutti, in un momento nel quale ogni giorno ognuno di noi riscontra l’importanza che ha il volontariato e in questo caso i volontari della protezione civile. Un territorio sempre più interessato da eventi estremi come quelli climatici che vedono i volontari sempre in prima linea. Portare avanti questa idea e sostenere il progetto, questo è il programma dell’Arciconfraternita di Misericordia che lo illustrerà all’assemblea che si terrà il 3 ottobre alle ore 21 presso la Sala Baraglia nel palazzo lavori pubblico in via Roma a Barga. Un’intesa e una collaborazione con altre associazioni che operano sul territorio che si occupano di protezione civile come quella di Castelnuovo Garfagnana.



"Richieste di collaborazione non mancano - riferisce il Gevernatore Enrico Cosimini - Una rete sempre più fitta sul territorio che garantirà che offrirà un servizio importante a tutta la collettività e, diciamolo pure, ci renderà tutti un po’ più sereni e meno soli in caso di necessità. La strada da fare è lunga, vanno reperite risorse economiche per sostenere questa nuova iniziativa, ma l’importante è partire con i primi volontari. Una bella idea accompagnata da tanta voglia di fare e determinazione, un’idea che siamo sicuri verrà premiata da tanti nuovi volontari".