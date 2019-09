Barga



Parte a Barga il progetto "Banco Farmaceutico"

lunedì, 2 settembre 2019, 14:46

Presto partirà sul territorio del comune di Barga l'importante progetto del Banco Farmaceutico. Questo è quanto scaturito dall'incontro che si è tenuto presso l’ente comunale e che ha visto la partecipazione dell’assessore all'ambiente Francesca Romagnoli ed i responsabili delle farmacie del territorio comunale, dottor Simonini, dottor Mollica e dottor Chiappa.

Il Banco Farmaceutico è un progetto di respiro nazionale già attuato sul territorio del comune di Lucca che qui sta riscontrando un successo sociale importante e mira al recupero di farmaci con almeno otto mesi di vita che per diversi motivi non sono più utilizzati dal cittadino. I farmaci dovranno essere integri oltre che conservati come indicato al momento dell'acquisto, per questo non tutti i farmaci potranno essere conferiti (farmaci da frigo...)

Le farmacie aderenti saranno dotate di apposito contenitore dove i medicinali, dopo averne annullato la fustella, saranno raccolti. Il ritiro sarà effettuato da associazioni accreditate che provvederanno anche al caricamento dei farmaci ritirati sul database che il progetto mette a disposizione.

I farmaci saranno a disposizione della collettività sia per necessità sociali, sia per viaggi umanitari che per esigenze quotidiane.

"È un progetto - spiega l’assessore - che mira a ridurre in prima battuta lo spreco di medicinali, con un'importante riduzione dei costi sia per l'acquisto di farmaci che per lo smaltimento di questi, e i numeri del progetto portato avanti da Lucca lo dimostrano, ma che ha anche un'importante base sociale in quanto questi sono messi a disposizioni per situazioni di necessità. Ringrazio pertanto le tre farmacie che hanno dato da subito la loro disponibilità, e nel prossimo consiglio sarà portato in approvazione il protocollo d'intesa che servirà per l'avvio dell'iter progettuale e che sarà sottoscritto oltre che dal comune e dalle farmacie aderenti anche dai responsabili del progetto e da altri attori fondamentali per la buona riuscita di questo".