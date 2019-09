Barga : castelvecchio pascoli



Roberto Bacci, l’uomo delle stelle

sabato, 21 settembre 2019, 15:14

di simone pierotti

Pochi giorni fa il famoso astrofilo Borisov ha comunicato la scoperta di una cometa proveniente da un altro sistema solare: una scoperta eccezionale resa possibile anche grazie alle osservazioni effettuate da un piccolo osservatorio “amatoriale”, quello di Castelvecchio Pascoli. Un osservatorio privato, che si trova nell’abitazione di un grande appassionato di astrofisica e stelle, Roberto Bacci. Sembra una stranezza ma non è così: in una materia vasta come l’astrofisica spesso il contributo dei “dilettanti” è fondamentale per i professionisti e la scienza.

Non è la prima volta che le osservazioni di Bacci salgono agli onori della “cronaca”: ma come si diventa “osservatori di stelle”? Roberto è semplicemente un appassionato, un amatore, se pur in possesso di un grande cultura nel settore, che gli permette di organizzare diversi eventi divulgativi.

Bacci, che oggi vive con la famiglia a Castelvecchio Pascoli, è originario di San Marcello Pistoiese: cresciuto con la passione dell’astronomia, leggendo libri e uscendo la sera ad osservare il cielo insieme al nonno, a 10 anni ricevette un piccolo telescopio in regalo e da quel momento ha iniziato a scrutare il cielo. La passione è cresciuta e si è alimentata di osservazioni e di studio, fino a che, assieme ad altri appassionati, ha dato vita all’associazione Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese. Successivamente, nella propria abitazione di Castelvecchio, ha allestito una postazione di osservazione con un telescopio. Nella vita Roberto Bacci lavora all’ufficio tecnico della Kme ma, appena rientra a casa dal lavoro e scende l’oscurità, ricominciano le osservazioni.

“E’ una semplice passione – spiega Bacci – un hobby, anche se sono necessarie conoscenze di un certo livello. C’è grande interesse per l’astrofilia, gli eventi organizzati in pubblico, come il “Planetario” a Barga hanno riscosso grandissimo successo, anche se poi l’interesse resta superficiale. Così non siamo ancora riusciti a far nascere in zona un gruppo organizzato come quello della Montagna Pistoiese. Nel nostro campo il contributo dei dilettanti come il sottoscritto è spesso determinante per la scoperta di oggetti come gli asteroidi, anche perché noi amatori possiamo arrivare ad osservare in zone vicine al sole dove sono esclusi gli osservatoti professionisti”.

“Dal mio osservatorio sono usciti grandi risultati, fornendo dati importanti per la scoperta di asteroidi. Alcuni di essi possono costituire potenziale pericolo per la Terra pertanto vengono monitorati continuamente ed è fondamentale scoprirne l’orbita per tempo”.

Quanto ti è costata questa passione? “Diciamo … tante serate e notti insonni, come l’ultima! Ma è una passione che non finirà mai e dà grandi soddisfazioni. Oggi, poi, grazie ad internet le informazioni viaggiano a grande velocità e la materia si evolve di continuo, non esiste più la “leggenda” dell’astrofilo isolato”. Il suo è un invito a guardare le stelle? “Sicuramente! Nel cielo ci sono milioni di oggetti ancora da scoprire, perché non scoprire la vostra stella?”.