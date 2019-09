Sagra Polenta e Uccelli, un successo annunciato

Altri articoli in Barga

lunedì, 16 settembre 2019, 17:33

Oltre 1800 studenti nel comune di Barga sono tornati sui banchi di scuola. Un anno che sarà molto interessante per le classi quinte degli istituti superiori, le quali si dovranno approcciare alla nuova maturità, molto controversa. Punto dolente per le scuole, come purtroppo gli altri anni, la carenza di professori

lunedì, 16 settembre 2019, 09:58

L'assessore all'ambiente del comune di Barga, Francesca Romagnoli, risponde alle critiche avanzate dal gruppo di minoranza in merito all'approvazione del punto riferito alla Riserva Biosfera MAB UNESCO

domenica, 15 settembre 2019, 17:01

Oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia, temperature estive e un numeroso pubblico di appassionati. Si conclude al Ciocco una due giorni tutto dedicato alla mountain bike e ai suoi futuri protagonisti

domenica, 15 settembre 2019, 10:27

Il gruppo di minoranza del comune di Barga "Progetto Comune", guidato dal capogruppo Francesco Feniello, risponde alla maggioranza dopo quanto dichiarato a seguito del consiglio comunale di giovedì

venerdì, 13 settembre 2019, 20:43

Ieri si è svolto a Barga un consiglio comunale nel quale, oltre ad alcune pratiche relative a variazioni di bilancio, dettagliatamente illustrate dall'assessore Salotti, e al riconoscimento di un debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza, sono stati affrontati temi importanti per il comune

venerdì, 13 settembre 2019, 15:16

Toscana Energia informa i cittadini che, in qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas, sta effettuando un'operazione di sostituzione dei contatori gas con nuovi misuratori elettronici dotati di telelettura. E' un'attività che interessa tutto il territorio servito dalla società secondo una graduale pianificazione temporale