Barga



Scissione Renzi-Pd, Marcucci: "Non condivido la scelta di Matteo"

mercoledì, 18 settembre 2019, 08:42

"Io resto a fare il mio lavoro nel Pd, non condivido la scelta di Matteo, sono ancora convinto che ci sia uno spazio importante per i liberaldemocratici come me". Così il senatore barghigiano Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, dopo la scissione tra Renzi e il Pd e la nascita della nuova sfida "Italia Viva".



"Voglio chiarire una cosa prima di tutto - ha sottolineato Marcucci -: non sarò mai un nemico di Matteo, mai diventerò un suo denigratore. Matteo Renzi resta il protagonista di una straordinaria stagione di governo, il patrimonio di quegli anni resta a disposizione del centrosinistra anche per il futuro. Io nel Pd mi sento ancora a casa mia, se si dovesse trasformare in un soggetto sempre più simile al Pds, mi sentirei un estraneo. Non credo che succederà, resto tra i democratici anche perchè ciò non accada".