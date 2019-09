Barga : fornaci di barga



Scontro tra due auto: una si ribalta su un lato

martedì, 10 settembre 2019, 09:49

di tommaso boggi

Scontro tra due auto stamattina lungo via della Repubblica a Fornaci di Barga. Ancora incerta l'esatta dinamica. Da una prima e sommaria ricostruzione fatta sul posto, pare però che una delle due auto, una Fiat Panda, stesse uscendo fuori da un parcheggio lì vicino, mentre l'altra, una Fiat 500, procedesse lungo la strada principale. Entrambe si sarebbero scontrate: la seconda avrebbe impattato sulla prima colpendola lato sportello e quest'ultima si sarebbe ribaltata.



L'intervento del 118 è scattato intorno alle 9.20. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia del Barghigiano. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi, ma non risulterebbero, fortunatamente, in condizioni gravi.



Disagi invece al traffico in quanto la strada è rimasta bloccata fino alla rimozione dei mezzi. Si tratta infatti dell'arteria principale del paese. Per i rilievi e per la gestione del flusso erano presenti sul posto i vigili della polizia municipale.



A pochi metri di distanza, un altro incidente nel sottopasso per andare a Bolognana.