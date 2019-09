Barga



"Scottish Corner" in occasione del Mercatino

mercoledì, 4 settembre 2019, 19:00

di viola pieroni

Questa settimana di settembre sancisce l'inizio di quella che è per Barga una commemorazione del profondo legame che lega questo paese della Toscana con la Scozia: già a partire da lunedì 2, con una conferenza del professor Gary West ed il benvenuto del sindaco, si è tenuta l’inaugurazione della mostra d'arte “Barga dipinge la Scozia". Questo pomeriggio invece un presso la pasticceria F.lli Lucchesi è stato presentato lo “shortbread alla castagna", preceduto da un “Afternoon Tea" che si ripeterà domani a Sommocolonia con gli scrittori Karen Campell e Robert Rossi. Venerdì poi sarà una giornata dedicata alla musica con la “Barga School of scots music, song and dance” oltre alla lavorazione e alla consegna al sindaco del Tweed di Barga. Sabato invece si avrà una presentazione di svariati libri, seguiti da cene scozzesi allo Shamrock Irish Pub e al “Barga Celtic Supporters Club” presso il Bar del Paolo Gas.

Domenica 8, per una Scottish Sunday, in concomitanza con il mercato dell'artigianato si avrà anche un mercatino scozzese lungo il centro storico per la giornata “Barga incontra la Scozia”: a partire dalle ore 10 in Piazza Garibaldi e piazza Del Sargentone, questo mercatino proporrà una degustazione di whisky e articoli tipici, il fish’n’chips (organizzato dall’ASD Barga) e birra artigianale di Massimo Zecchi. Oltre alla presenza del Golf Club Garfagnana, il “Forests' Lodge - Highland titles” e alla Proloco con gadget e materiale informativo dedicato alla Scozia, la mostra di pittura “Barga dipinge da Scozia” e la mostra del Barga Celtic Supporters Club saranno ancora visitabili per il resto della giornata.

Alle ore 11:30 presso Piazza Garibaldi, Annamaria Marchetti presenterà il dizionario Bargoscozzese (una divertente raccolta di parole Italo scozzesi), mentre al comune di Barga alle ore 16 verrà proiettato in anteprima nazionale il documentario “Shetland” di Annalisa Losacco ed Eugenio Manghi; l’ora dopo si avrà la presentazione del libro del bargoestero Robert Rossi, accompagnata da un Italian Blood British Heart, con assaggio di squisiti dolcetti scozzesi offerti da Cook & Dine with Rita Tuscan Style.

Alle ore 18 presso la Terrazza delle Stanze della Memoria in Piazza Garibaldi si terrà una danza scozzese (dal titolo “A Scottish Dance trip") con animazione a cura del circolo di Lucca della Società di Danza, dove il pubblico presente sarà invitato a provare alcune semplici danze: alla stessa ora, presso il ristorante “Giro di Boa" in piazza del Sargentone ci sarà un “Barga Scottish Aperitif”, un gustoso aperitivo bargoscozzese accompagnato dal suono della cornamusa.

Il mercatino, che sarà visitabile fino alle 19, sarà come sempre snodato lungo il centro storico di Barga e nella piazza che circonda Porta Reale: inoltre continueranno gli appuntamenti della settimana scozzese e sarà percorribile la mostra ChairArt, selezione di sedie artistiche.