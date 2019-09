“Tutti nella stessa Barga”: si presenta processo partecipativo

Altri articoli in Barga

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:25

Il 7 e 8 dicembre torna a Barga la manifestazione interamente dedicata ai maestri del cacao. Due giornate per le vie del centro storico barghigiano nelle quali si potranno trovare tante particolari specialità e degustazioni a base di cioccolato per il piacere dei golosi della Valle e del più vasto comprensorio

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:47

Il capogruppo di maggioranza del comune di Barga, Maresa Andreotti, interviene sulla questione relativa alla chiusura del circolo di Villa Nardi dopo gli attacchi della minoranza

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:19

Alcuni ragazzi del Gruppo Marciatori Barga si sono espressi in merito alle condizioni dell'attuale “impianto" di atletica adiacente alle scuole medie e superiori

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:09

Sbarca in Valle del Serchio la mostra di Kerry Bell. Dal 16 al 30 settembre, la Oxo Gallery a Barga, ospiterà l'esposizione in via di Borgo, 2855051

martedì, 10 settembre 2019, 09:49

Scontro tra due auto stamattina, intorno alle 9.20, lungo la via principale di Fornaci di Barga. Dopo l'impatto, una delle auto sarebbe ribaltata finendo su un fianco. Non risultano gravi feriti. Sul posto la polizia municipale per gestire il traffico. A pochi metri di distanza un altro incidente

domenica, 8 settembre 2019, 19:54

Fino a questo momento la sagra ha registrato numeri non indifferenti: massima affluenza nella serata di mercoledì 4, con lo “stinco al forno" dove si sono contate oltre le mille presenze, allietate felicemente dall'annuncio della presentazione della squadra di calcio femminile, che fino ad ora ha regalato non poche sorprese