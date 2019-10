Al Cinema Roma a Barga per ricordare Nazareno Giusti

Altri articoli in Barga

mercoledì, 30 ottobre 2019, 13:37

Un incidente che ha visto coinvolte due auto, due Fiat Panda, una grigia e una celeste, proprio al bivio per Castelvecchio Pascoli, in zona Ponte di Campia. Fortunatamente non risultano feriti gravi a seguito dell'impatto

lunedì, 28 ottobre 2019, 09:44

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” assegna al tenore Marco Ciaponi la XXI Targa d’argento “Luciana Pardini”. La cerimonia di consegna avverrà durante un concerto, tenuto dallo stesso Ciaponi, domenica 3 novembre (inizio ore 17.30) nell’Auditorium della Scuola di Musica Sinfonia, via Nazario Sauro, 527

domenica, 27 ottobre 2019, 16:43

Mercoledì 30 ottobre dalle 18 alle 22 presso l’Aula Magna dell’ISI Barga si svolgerà il terzo e ultimo incontro, gestito con la metodologia del World Café, del processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga”, promosso dal Comitato Insieme per la Libellula in collaborazione con il comune di Barga e sostenuto dall’Autorità...

sabato, 26 ottobre 2019, 22:01

Due dispersi, originari di Modena, sono stati localizzati e recuperati in tempi rapidi, in località Abetaio nel comune di Barga, grazie al contatto telefonico e alla capillare presenza dei tecnici del Sast sul territorio montano della Valle del Serchio

venerdì, 25 ottobre 2019, 19:22

Una sala piena quella di Palazzo Pancrazi per la presentazione del libro "Barga e i barghigiani negli anni '60 - '70", nato da un progetto, all'inizio modesto, della Polisportiva Valdilago è diventato ormai lo scrigno depositario delle memorie di un intero decennio

giovedì, 24 ottobre 2019, 16:47

L’ottavo anno accademico di Unitre Barga partirà ufficialmente da lunedì 11 novembre con un calendario accademico di 20 conferenze circa che si terranno presso l’Aula Magna dell’ISI ogni lunedì alle ore 17,15