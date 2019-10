Barga



Al tenore Marco Ciaponi la 21^ targa d’argento “Luciana Pardini”

lunedì, 28 ottobre 2019, 09:44

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” assegna al tenore Marco Ciaponi la XXI Targa d’argento “Luciana Pardini”. La cerimonia di consegna avverrà durante un concerto, tenuto dallo stesso Ciaponi, domenica 3 novembre (inizio ore 17.30) nell’Auditorium della Scuola di Musica Sinfonia, via Nazario Sauro, 527; al pianoforte Laura Pasqualetti; in programma musiche di Catalani, Mozart, Chopin, Bizet, Donizetti, Verdi, Puccini, Ginastera, Tiersen, Sorozabal, Schubert. Conduce la serata Daniele Rubboli. La “Targa d’argento” è un riconoscimento assegnato annualmente a giovani talenti che si siano rivelati emergenti nel campo della musica classica e lirica. Marco Ciaponi nasce nel 1989 a Barga (Lucca). Nel 2015 è il vincitore assoluto dei concorsi “Flaviano Labò” di Piacenza e del Concorso Internazionale “Voci Verdiane” di Busseto. Nel 2017 vince il premio “Pepita Embil” per la zarzuela al prestigioso Concorso internazionale “Operalia” di Placido Domingo ad Astana. Ingresso gratuito su prenotazione, 347 9951581.