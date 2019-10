Barga



All'Isi Barga una mattinata di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare

mercoledì, 16 ottobre 2019, 15:10

di tommaso boggi

“Il tuo cuore, le tue mani, la sua vita” questo uno dei motti del “World restart a heart day”, nonché le parole che Alessandro Cecconi, operatore della Croce Rossa, ha detto ai ragazzi dell’ISI Barga presenti nell’aula magna dell’istituto per una mattinata di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare ed il primo soccorso in questi frangenti.

Un’iniziativa su scala nazionale il “World restart a heart day” come spiega Nicola Consani, uno dei tre membri della Croce Rossa presenti all’evento, ai microfoni della Gazzetta: “oggi la Croce Rossa a Milano farà formazione a cinquecento ragazzi in Piazza del Duomo. Questo però non è un impegno legato ad un solo giorno, l’attività durerà infatti fino a marzo del duemilaventi con un lavoro biennale”.

“La formazione è la base della prevenzione – continua Consani – noi facciamo questo quotidianamente e speriamo che queste giornate di formazione possano salvare molte vite. Quelli a cui noi parliamo stamattina sono ragazzi a cui noi stiamo cercando di dare qualcosa oltre la scuola, qualcosa che è il salvare le vite è che è insito nell’animo umano”.

Un’iniziativa che mette quindi al centro la formazione dei ragazzi, così che questi possano essere pronti in futuro a reagire di fronte a certe emergenze senza farsi cogliere impreparati. Proprio per questo la lezione è stata divisa in due parti. Durante la prima sezione della mattinata infatti Cecconi ha parlato ai giovani dell’ISI Barga, spiegando quali sono i “campanelli d’allarme” che possono indicare l’arrivo di un infarto e quali sono le procedure di primo soccorso in questi casi.

Il soffocamento è stato un altro degli argomenti toccati dal membro della Croce Rossa, che ha portato, come per gli infarti, molti esempi in cui la morte sarebbe potuta essere evitata anche solo con una formazione di base e della semplice prevenzione.

Ma la teoria non basta a preparare per far fronte a certe emergenze, così, con l’aiuto dell’operatrice Francesca Biondi, in membri della Croce Rossa hanno organizzato una dimostrazione reale di primo soccorso, facendo fare poi pratica ai giovani dell’ISI Barga su alcuni manichini. Una semplice mattinata di formazione che in futuro potrebbe realmente fare la differenza e salvare molte vite.