Barga



Cade lungo il sentiero, soccorso escursionista

sabato, 19 ottobre 2019, 15:04

di andrea cosimini

Ha fatto una brutta caduta, all'interno di un buco generato da una frana, mentre percorreva il sentiero numero 30, del Cai, in una zona poco sopra Renaio, ad un'ora circa dal Montebono.



L'escursionista è stato soccorso dal Sast della stazione di Lucca, dai vigili del fuoco ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso 3. Nonostante la dinamica, pare che il ragazzo sia comunque cosciente e, tutto sommato, in buone condizioni. Probabile però il trasferimento, in elicottero, all'ospedale Cisanello di Pisa.



Notizia in aggiornamento