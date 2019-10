Conferenza del dottor Manuele Bellonzi a Barga

Altri articoli in Barga

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:43

La Fondazione Ricci e l'Istituto Storico Lucchese sez. Barga, in collaborazione con comune di Barga, Ass. Cento Lumi e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, organizzano una manifestazione nel ricordo di Nazareno Giusti alle ore 10.30 al Cinema Roma di Barga

mercoledì, 30 ottobre 2019, 13:37

Un incidente che ha visto coinvolte due auto, due Fiat Panda, una grigia e una celeste, proprio al bivio per Castelvecchio Pascoli, in zona Ponte di Campia. Fortunatamente non risultano feriti gravi a seguito dell'impatto

lunedì, 28 ottobre 2019, 09:44

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” assegna al tenore Marco Ciaponi la XXI Targa d’argento “Luciana Pardini”. La cerimonia di consegna avverrà durante un concerto, tenuto dallo stesso Ciaponi, domenica 3 novembre (inizio ore 17.30) nell’Auditorium della Scuola di Musica Sinfonia, via Nazario Sauro, 527

domenica, 27 ottobre 2019, 16:43

Mercoledì 30 ottobre dalle 18 alle 22 presso l’Aula Magna dell’ISI Barga si svolgerà il terzo e ultimo incontro, gestito con la metodologia del World Café, del processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga”, promosso dal Comitato Insieme per la Libellula in collaborazione con il comune di Barga e sostenuto dall’Autorità...

sabato, 26 ottobre 2019, 22:01

Due dispersi, originari di Modena, sono stati localizzati e recuperati in tempi rapidi, in località Abetaio nel comune di Barga, grazie al contatto telefonico e alla capillare presenza dei tecnici del Sast sul territorio montano della Valle del Serchio

venerdì, 25 ottobre 2019, 19:22

Una sala piena quella di Palazzo Pancrazi per la presentazione del libro "Barga e i barghigiani negli anni '60 - '70", nato da un progetto, all'inizio modesto, della Polisportiva Valdilago è diventato ormai lo scrigno depositario delle memorie di un intero decennio