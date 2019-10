Danneggiata panchina rossa contro la violenza sulle donne

Altri articoli in Barga

domenica, 20 ottobre 2019, 18:13

Chiesa del Sacro Cuore gremitissima in occasione dell'ultimo saluto al giovane arbitro e volontario Francesco Tontini, 18 anni, che giovedì sera è rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla via principale di Fornaci di Barga

domenica, 20 ottobre 2019, 17:05

Anche il Cipaf CNN di Fornaci di Barga, per voce del suo presidente Giuseppe Santi, chiede a gran voce provvedimenti dopo l'ultimo tragico incidente consumatosi lungo Via della Repubblica

sabato, 19 ottobre 2019, 15:04

Un cercatore di funghi, B.D., 59 anni di Camaiore, ha perso l’equilibrio ed è precipitato lungo un pendio, fermandosi dopo un salto di cinque metri e procurandosi un trauma cranico e al rachide su un sentiero tra Montebono e La Vetricia, nel comune di Barga. Video

sabato, 19 ottobre 2019, 08:59

La Gazzetta del Serchio è tornata sul luogo dove giovedì sera si è consumato l'ennesimo, drammatico, incidente che è costato la vita ad un ragazzo di 18 anni, Francesco Tontini, lungo Via della Repubblica a Fornaci. Residenti e commercianti chiedono a gran voce provvedimenti perché simili episodi non si ripetano

venerdì, 18 ottobre 2019, 22:55

Una cerimonia riuscitissima sabato scorso con l’Aula Magna piena di poeti di tutte le età e da tutta Italia con i loro famigliari che prima hanno preso parte del percorso pascoliano guidati dalle due esperte Sara Moscardini e Maria Elisa Caproni

venerdì, 18 ottobre 2019, 19:03

E' stato ritrovato morto Sergio Bertoncini, 66 anni, originario di Bagni di Lucca ma residente a Barga, pensionato e coniugato, disperso verso Colle Fobia, nel comprensorio di Barga, uscito per cercare funghi assieme ad altri due amici