Barga



Feniello: "Documentazione ai consiglieri, il ministero ci ha dato ragione"

sabato, 2 novembre 2019, 18:06

Il capogruppo di minoranza Francesco Feniello, del gruppo "Progetto Comune", interviene dopo che, nel mese di agosto, era uscito sulla stampa dichiarando che a Barga la democrazia era "relativa".



"Le nostre lamentele - esordisce il consigliere - avevano origine da un comportamento da parte dell'amministrazione che aveva consegnato gli atti in ritardo rispetto a quanto previsto dal regolamento. In risposta al nostro articolo l'amministrazione, ed in particolare il sindaco, era uscito con un proprio comunicato raccontando la propria versione dei fatti".



"Il sindaco - spiega Feniello - aveva asserito testualmente “la documentazione era stata messa a disposizione dei consiglieri nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento comunale....”. In merito, il nostro gruppo, ritenendo il mancato rispetto dei termini relativi alla consegna degli atti ai consiglieri comunali, come previsto dal regolamento, aveva presentato un'interrogazione scritta al consiglio comunale ed il primo cittadino aveva risposto che i termini erano stati rispettati argomentando la risposta. Il capogruppo di Progetto Comune, in merito alla risposta ricevuta, in consiglio comunale, aveva dichiarato di non essere soddisfatto".



"Sinceramente - sottolinea -, l'insoddisfazione nasceva anche dal fatto che, tale risposta, ritenuta ben argomentata ma priva di sostanza e di legittimazione giuridica della norma, era stata letta in consiglio comunale alla presenza e nel silenzio di chi doveva garantire il rispetto delle regole già scritte ed approvate dal consiglio comunale stesso (regolamento di funzionamento del consiglio). A causa dell'insoddisfazione sopra citata e sicuri di trovarci di fronte ad un'amministrazione che opera in violazione di norme, per avere un parere terzo ed imparziale ed essere certi della fondatezza delle nostre proteste, era stato inoltrato un quesito al Ministero dell'Interno (massima autorità nazionale) per avere chiarimenti in merito all'applicazione delle norme".



"Proprio pochi giorni fa - afferma Feniello -, l'Ufficio Ministeriale preposto, tramite la Prefettura di Lucca, ha fatto pervenire la sua risposta in merito e tra le argomentazioni fornite ha chiarito che i termini non erano stati rispettati ed ha invitato l'amministrazione ad adeguarsi anche mediante l'inoltro della documentazione con sistemi informatici. Per quanto precede possiamo dire che la dichiarazione del sindaco “la documentazione era stata messa a disposizione dei consiglieri nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento comunale....” non risponde al vero; infatti, il Ministero dell'Interno, ha dato ragione a noi. Non è la sola cosa che non risponde al vero come non è l'unica violazione alle norme da parte di questa amministrazione ma ora non entriamo nel merito perché sicuramente ci saranno altre circostanze".



"L'amministrazione - conclude il capogruppo - deve capire che la minoranza è cambiata, o meglio l'opposizione è cambiata, non diciamo se in meglio o in peggio, questo lo lasciamo decidere agli altri, ma sicuramente è cambiata e non si accontenta di risposte generiche ma cerca dati di fatto e riscontri per stabilire la verità e/o la genuinità di quanto detto anche mediante quesiti ed interpellanze agli organi superiori come in questo caso al Ministero dell'Interno che ha risposto con sollecitudine, imparzialità e competenza per materia, agli amministratori di minoranza di un piccolo comune montano molto distante dalla capitale. Non e' importante avere ragione ma e' importante avere i documenti del consiglio in tempo utile per esaminarli al fine di poter esercitare il mandato nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli nei rapporti tra maggioranza e minoranza nella gestione della cosa pubblica, che, ricordiamo non è solo appannaggio di chi ha vinto le elezioni. Viva la democrazia e la legalità".