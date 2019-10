Barga



"Il Borgo dei Borghi", Barga in onda su RaiTre

domenica, 6 ottobre 2019, 22:13

di viola pieroni

Questa sera Barga è stata presentata da Camila Raznovich, affiancata a Philippe Daverio nella terza puntata del programma “Il Borgo dei Borghi- la grande sfida 2019” in onda su RaiTre. A illustrare la città dal punto di vista storico e artistico, Francesco Tomei e Virginia Fabbri, mentre un abitante ha citato proverbi come “quando la Pania mette l'ombrello, il Barghigiano mette l'ombrello".

Tra i pregi citati, la Collegiata di San Cristoforo (il Duomo) e la Villa abitata da Giovanni Pascoli a Castelvecchio. Per il cibo, era inevitabile portare sotto i riflettori la Befana di Barga (cucinata nella puntata da Maria Bruna Caproni), oltre che la azienda agricola di Giordano Bonaccorsi.

La tradizione più importante, quella dei campanari, è stata illustrata da Cristian Tognarelli, con anche un aneddoto di come fosse usanza dopo l’avvento della telefonia chiamare un parente lontano per far sentire il suono inconfondibile delle campane di Barga, che creava sempre un po’ di nostalgia a causa della distanza.

La finale di domenica 18 ottobre sarà decisa attraverso il voto online, effettuabile fino alla mezzanotte di sabato 17 sulla piattaforma www.rai.it/ilborgodeiborghi , in cui tutte le persone possono votare con al massimo una preferenza per regione al giorno, dando a uno dei tre borghi tra quelli elencati per regione (assieme a Barga per la Toscana gareggiano Castiglione di Garfagnana-LU e Cetona-SI) il proprio contributo per raggiungere la contesissima serata. Durante la puntata finale, la vittoria sarà determinata al 50% dal voto dei giudici e dall'altra metà con il televoto.

Non ci resta che attendere!