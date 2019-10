Barga



Il Ciocco ospita gli Europei di Bike Trial

giovedì, 3 ottobre 2019, 14:04

Il weekend alle porte segna un passaggio importante per il Ciocco Bike Circle che ritorna nel circuito internazionale delle gare bike e mountain bike con la tappa del Campionato Europeo di Bike Trial UEC (5/6 ottobre) e a distanza di pochi giorni uno dei tre appuntamenti del circuito Trails World Cup UCI (12/13 ottobre).

In soli 10 giorni i migliori atleti al mondo della spettacolare specialità bike trial si sfideranno sul percorso appositamente allestito all'interno del parco del Ciocco Bike Circle e proprio questo weekend si decreterà il Campione Europeo della disciplina.

In occasione degli UEC Trial European Championship si sfideranno 16 Nazioni per un totale di oltre 100 atleti in gara, suddivisi nelle 5 categorie amesse: Elite 20'', Elite 26'', Women, Juniors 20'', Juniors 26''.

L'Italia schiera i lombardi Diego Bani e Marco Bonalda rispettivamente nelle categorie Men Elite 26" e Men Elite 20", mentre nella categoria Men Juniors 20" il rietino Diego Crescenzi, il torinese Simone Titli e il lecchese Lorenzo Castelnuovo.

Il programma dell'evento parte già da Venerdì 4 Ottobre con la verifica licenze, l'ispezione del percorso e il meeting tecnico nel pomeriggio. Sabato 5 a partire dalle 8.30 sarà invece la volta delle qualifiche di tutte le categorie. Domenica 6 si entra nel vivo della competizione con le varie gare che dalle 9.00 alle 17.00 ci accompagneranno con un crescendo di spettacolarità dalle categorie minori fino agli Elite maschili con ruote da 26'' e ruote da 20''.