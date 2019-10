Barga



Mercatino della seconda domenica del mese a Barga

mercoledì, 9 ottobre 2019, 09:12

Domenica 13 ottobre appuntamento a Barga con il “Mercatino della seconda domenica del mese”. Banchi di prodotti artigianali e di antiquariato saranno collocati nella Piazza che circonda Porta Reale e nelle diverse piazze del Centro Storico. Oggetti hand-made di ceramica, legno, ricami ed uncinetto, di pitture e tanto altro saranno presenti nel Centro Storico.

Ma domenica 13 ottobre c’è di più: Barga ha infatti aderito alla Giornata Nazionale del Camminare, inserendo sul portale nazionale di Federtrek tre cammini nel centro storico di Barga con partenza e arrivo a Porta Reale. Si tratta di cammini della lunghezza media di 2 Km, facilmente accessibili, da percorrere in modo lento alla scoperta delle Chiese e dei Palazzi che testimoniano la ricchezza della storia di Barga, alla scoperta della affascinante vista sulla catena delle Alpi Apuane e sugli Appennini che circondano Barga. I visitatori potranno percorrere in autonomia i cammini appositamente segnalati e contraddistinti ognuno dal proprio colore ma per permettere di apprezzare al meglio i cammini al punto di partenza a Porta Reale.

Il territorio di Barga ha sempre ricoperto un ruolo importante nei cammini dei pellegrini e delle merci di un tempo e continua ad avere un ruolo importante nei cammini escursionistici di oggi. Di questo si parlerà nell’incontro alle ore 17 presso le Stanze della Memoria. Coordinati dal Direttore dell’Istituto Storico Lucchese Sara Moscardini, interverrano Fulvio Mandriota Presidente Amici Toscani della Via Francigena e del Volto Santo; Pierluigi Pellizzer Guida ambientale escursionistica relazionando su “La via del Volto Santo e via Matildica: una opportunità di sviluppo turistico del territorio”; il prof Giuseppe Nardini illustrerà la storia e l’importanza strategica della Via dei Remi; ed infine Pieragelo Carzoli Presidente della sezione CAI di Barga illustrerà i cammini escursionistici che oggi interessano il territorio di Barga, fra questi il Sentiero Itala.

All’incontro parteciperà l'amministrazione comunale.