Oxo Collection presenta "Keane in residency & 11 artists"

domenica, 13 ottobre 2019, 17:11

Dopo l'intensa stagione estiva appena trascorsa, OXO Collection - The Gallery presenta sabato 19 ottobre alle 18.30 'Keane in residency & 11 artists'. Keane realizzerà la sua nuova collezione in OXO Gallery a Barga e, contemporaneamente la Galleria esporrà' 11 artisti attraverso 14 opere che seguono percorsi di confronto e di dialogo.



Claudio Tomei, Fabio Maestrelli, Luigi Paolini, Fabrizio Da Prato, Domenico Ludovico, Andrea Frediani, Jorge Romeo, Nicola Salotti, Kerry Bell Massimo Salotti e Roberto Giansanti, in contemporanea al Workinprogress di Keane, ci faranno compagnia fino al 31 marzo 2020.