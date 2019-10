Parte la nuova stagione accademica per l’Unitre Barga

Altri articoli in Barga

giovedì, 24 ottobre 2019, 16:46

Il decimo anno di volontariato dell’associazione Onlus per la difesa degli animali Arca della Valle sta quasi per finire, ma nei prossimi due mesi sono previste tante iniziative benefiche per sostenere gli obiettivi dell’associazione partendo dalla mondinata sabato prossimo (26.11) dalle ore 16,30 al Bar Diana a Castelvecchio Pascoli

giovedì, 24 ottobre 2019, 09:02

Ieri sera la seconda serata del processo partecipativo “Tutti nella Stessa Barga”, strutturato nella tipologia del “World Cafe", organizzata dall'associazione “La libellula” con il contributo della regione Toscana, presso l'Isi Barga

mercoledì, 23 ottobre 2019, 18:35

“Un libro dal popolo per il popolo”, queste le parole con cui Florio Biagioni ha descritto “Barga e i Barghigiani negli anni ‘60 - ‘70”, manoscritto di cui l’uomo è tra i promotori e che verrà presentato venerdì 25 ottobre alle ore 17 presso la sala consiliare di Palazzo Pancrazi

martedì, 22 ottobre 2019, 16:36

Mercoledì 23 ottobre dalle 18 alle 22, presso l’Aula Magna dell’ISI Barga, si svolgerà il secondo incontro, gestito con la metodologia del World Café, del processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga”, promosso dal Comitato Insieme per la Libellula in collaborazione con il comune di Barga e sostenuto dall’Autorità regionale per...

lunedì, 21 ottobre 2019, 18:40

Torna anche quest’anno Thesweetday, il giorno più dolce per Theobroma Capolavori di Dolcezza, il giorno in cui si festeggia la nascita della cioccogelateria

lunedì, 21 ottobre 2019, 18:34

La Regione Toscana si attivi con Arpat, in accordo col comune di Barga, perché sia installata una centralina fissa a Fornaci di Barga che garantisca il monitoraggio continuo della qualità dell'aria. E' quanto chiede Sì-Toscana a Sinistra in una mozione presentata in Consiglio regionale