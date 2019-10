Barga



Perde il controllo dell'auto e finisce sotto-strada: donna estratta dai vigili

martedì, 15 ottobre 2019, 08:01

di tommaso boggi

E' successo stamattina, intorno alle 7, sulla sr445, 200 metri prima dell'incrocio per San Pietro in Campo, in direzione Arsenale, nel comune di Barga. Una donna, per cause ancora tutte da accertare, sarebbe finita con la propria auto sotto-strada, probabilmente, a causa di un colpo di sonno mentre rientrava da lavoro.



La macchina, una Ford Fiesta bianca, cadendo giù, è rimasta bloccata dagli alberi finendo su un fianco. Pare sia l'unico mezzo coinvolto nell'incidente.



Sul posto sono immediatamente intervenuti, in codice rosso (da dinamica), i sanitari del 118. La donna, comunque cosciente, non è apparsa, fortunatamente, in gravissime condizioni. E' rimasta però bloccata all'interno dell'abitacolo, per cui è stato necessario far intervenire sul posto i vigili del fuoco con una squadra di Castelnuovo ed un appoggio di Lucca. Per il 118 invece, sul posto, presente l'automedica di Barga e un mezzo della Misericordia del Barghigiano. Alla fine la conducente è stata trasportata, in codice giallo, all'ospedale San Luca di Lucca.



I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Barga. Disagi anche per gli automobilisti in coda. La strada è infatti rimasta bloccata dalle 7.15 circa fino alle 8.30 e poi durante le operazioni di recupero del mezzo. Imbottigliati nel traffico anche due pullman, di cui uno diretto alle scuole primarie di Fornaci.