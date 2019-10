Barga



Pirogassificatore e effetti sull'economia della Valle: confronto all'Isi Barga

giovedì, 24 ottobre 2019, 09:02

di viola pieroni

Quali effetti potrebbe determinare il progetto dell’impianto di gassificazione proposto da Kme sull’economia della Valle? Può essere compatibile con l’attuale immagine della Valle? E che cosa dovrebbe accadere per permetterci di sentirci pienamente tranquilli rispetto alla questione che stiamo discutendo?”

A queste domande si è provato a dare una risposta ieri sera in occasione della seconda serata del processo partecipativo “Tutti nella Stessa Barga”, strutturato nella tipologia del “World Cafe", organizzata dall'associazione “La libellula” con il contributo della regione Toscana, presso l'Isi Barga. Come la precedente, a presiedere il dibattito sono stati i garanti Maria Elena Bertoli (in rappresentanza del Comitato Insieme per la Libellula), don Giovanni Cartoni, Silvia Giannini (avvocato) ed Elisa Nardi (nominata dal comune di Barga): tra i partecipanti attivi, 70 estratti dalle liste anagrafiche, 10 nominati dalla Libellula (estratti tra le quasi 9000 firme raccolte e portate in regione), e 10 che KME avrebbe dovuto individuare, ma i cui nominativi non sono mai pervenuti.



L’evento, dal titolo “lo sviluppo economico nella valle del Serchio” ha visto la presenza di due importanti esponenti negli argomenti trattati. Un pubblico in crescita, in fondo alla sala, era presente per ascoltare le parole dei due studiosi che precedevano le “domande" a cui coloro che avrebbero preso parte al dibattito finale dovevano rispondere: a parlare, il dottor Giorgio Bartoli (presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca) e Sandro Pieroni (responsabile del settore Forestazione, usi civici e agroalimentare della Regione Toscana), introdotti dal facilitatore Massimo Garzella. Dopo le prime domande, come la scorsa volta, i presenti sono stati serviti da un buffet organizzato dalla scuola alberghiera “f.lli Pieroni”, che si è impegnata al fine di provvedere a una pausa cena in mezzo alle tre ore di interventi e dibattiti.

Sandro Pieroni ha parlato di come la valle interessi diverse attività produttive tra Garfagnana (difficoltà infrastrutturali) e Mediavalle (concentrazione delle attività): infatti, il tessuto amministrativo è molto frazionato nella parte alta (15 comuni), mentre nella zona più a valle sono presenti solo quattro comuni, ed il numero abitanti è lo stesso. Questo, ovviamente, comporta una postazione economica diversa, con diversi modi di gestire il territorio. Di fatto, tutta l'impresa rurale è poco dinamica e poco incline all'innovazione, ma allo stesso tempo alcune imprese giovani stanno sviluppandosi attorno alle notevoli potenzialità naturali che, unite ai forti elementi identitari, rendono un'immagine affermata e conosciuta di quella che è la nostra zona.

Giorgio Bartoli ha discusso invece riguardo le nuove linee di interesse per quest'area, in particolare il turismo agroalimentare: questo si differenzia negli ultimi tempi da quello precedente soprattutto grazie all'avvicinamento ai giovani con scolarità alta, in grado di vedere questo mestiere in modo diverso, con sguardo sostenibile. Ha anche accennato a come la viabilità sia un problema non indifferente per le professioni e le industrie, quindi un limite notevole per il lavoro. In seguito, ha spiegato come la nostra zona abbia bisogno di un sistema per crescere in maniera trasversale, con una politica di interessi comuni.

In conclusione, il dibattito ha portato ancora una volta alla luce le differenze di pensiero tra i partecipanti, nonostante tutte le affermazioni siano state più che valide e ben motivate. Un operario Kme ha infatti affermato che “E’ vero che l'economia in queste zone si basa in gran parte anche sul turismo agroalimentare, ma a Fornaci le aziende che sostengono l'economia sono due, una farmaceutica e l'altra è Kme. Ovviamente l'auspicio è che l'aria sia più pulita per tutti, e che qualsiasi cosa venga fatta, sia fatta nel migliore dei modi.”