Barga



Pirogassificatore, Saisi (Uilm) all’Isi Barga: “Ricordiamoci dei sacrifici degli operai”

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:13

di viola pieroni

Ultimo dei tre processi partecipativi “tutti nella stessa Barga" presso l'Isi Barga. Stavolta protagonisti, oltre agli esperti, anche i sindacati dei lavoratori Kme.

Ieri sera il dibattito era incentrato sullo sviluppo economico e l’occupazione nella valle (economia circolare e smaltimento pulper) ed a parlare sono stati, per il primo intervento, Tommaso Luzzati (Università di Pisa, economista) che ha spiegato: “L'incenerimento non è una vera e propria soluzione, anzi, riduce le potenzialità di tutto il resto. Ad esempio, se un fumatore in Inghilterra si ammala di tumore viene curato solo se entra in un piano per smettere di fumare: in Italia, invece, è sconsigliato visitare luoghi ritenuti pericolosi e in caso contrario, lo stato ti salva, ma devi pagare perché ti sei messo volontariamente in pericolo, prendendoti le tue responsabilità. Questo perché le conseguenze delle azioni di un individuo ricadono su tutti.”

A seguire, Giacomo Saisi (Segretario UILM area Nord Toscana) che ha replicato di come nessuno, fino ad ora, dalla nascita del progetto, si sia mai preoccupato dei lavoratori della Kme. “Si parla di tutt’altro – ha detto -, ma i sacrifici di questi operai ce li siamo dimenticati e scordati. Quello che cercherò oggi è fare un po’ di storia: dal 2006, quando chiuse lo stabilimento di Campotizzoro, agli “accordi indolori” fatti nel 2013, che andavano a pescare nelle tasche dei lavoratori per evitare licenziamenti. Perché, strutturalmente, la fabbrica è sempre lì, da cento anni, ma non si accorge nessuno che da dieci anni a questa parte entrano 500 persone in meno. È come chiudere il secondo stabilimento metalmeccanico più grande della provincia di Lucca, e noi siamo il maggiore (nessun’altro ha più di 460 dipendenti)”.

“Per questo – ha spiegato Saisi - bisogna rilanciare lo stabilimento, e serve un piano di riorganizzazione che vada a recuperare tutti gli esuberi. Dovremmo parlare di innovazione, ricerca e investimenti, perché Kme è dal 2008 che non effettua un’assunzione”.

La domanda è stata quindi: “Esaminando anche il punto di vista occupazionale, pensate che il modello produttivo promosso da Kme sia sostenibile nel lungo periodo?”

A seguire, “Mauro Solari (ingegnere, già componente comitato per la valutazione di impatto ambientale Regione Liguria) ha raccontato dei grandi contrasti tra popolazione e industrie, per poi aggiungere: “Se posso dare un consiglio non richiesto al sindacato, cercate di avere un atteggiamento indipendente: non credo che mettere un inceneritore in un fondovalle sia innovazione tecnologica. In fondo, è necessario incenerire il pulper? Perché esiste un sistema che prevede il suo riutilizzo per la produzione di pancali. I risparmi energetici sono possibili, a partire dall'energia termica derivata dal calore, dall'utilizzo del fotovoltaico e dell'illuminazione al neon. Il gassificatore è giustificato da una volontà di proseguire l’attività, non dalla produzione di energia”.

Giacomo Saisi ha poi reintrodotto il tema dello sviluppo aziendale connesso alla produzione dell’energia, dicendo: “Lo scopo del sindacato è quello di tutelare i lavoratori, e se un impianto del genere fosse pericoloso sarei il primo a non volerlo. Serve un progetto per rilanciare azienda, e se non c’è volontà di volerla ancora nella valle si trasferirà altrove. Il costo sociale chiudendo fornaci sarebbe troppo alto, 800 famiglie mangiano con quel lavoro, e bisogna trovare un equilibrio tra industrializzazione e ambiente.”

Ecco quindi giunti alle domande: “Cosa proporreste per consentire il mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia della comunità della Valle?” e infine “Che cosa dovrebbe accadere per permetterci di sentici pienamente tranquilli rispetto alla questione che stiamo discutendo?”

Nel dibattito finale sono state lette tutte le risposte alle tre domande e tutti i tavoli hanno risposto che il pirogassificatore non è la soluzione per garantire l’occupazione nella valle, ma che allo stesso tempo Kme dovrebbe investire e trovare alternative ecosostenibili, se non addirittura valutare di diversificare la produzione.

In conclusione, la sindaca Caterina Campani ha descritto gli incontri come tutti molto partecipati, benché fosse un lavoro complesso. “Matteo Garzella – ha concluso il primo cittadino - nel ruolo di moderatore ha fatto un ottimo lavoro, c’è stata un’ottima coordinazione tra comune e organizzazione: sono venuta tutte le sere e anche se non sono riuscita a seguire tutto, sono certa che sia stato importante per affrontare un tema così delicato nella nostra valle. Poi quando si parla di momenti partecipativi, si tratta di strumenti positivi perché c’è un impegno attivo del territorio ed è certamente un valore aggiunto.”