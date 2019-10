Barga



Podere barghigiano tra le cinque località più scelte dell'estate dagli ospiti di JoinBed

giovedì, 10 ottobre 2019, 18:41

Terminata l'estate 2019, JoinBed, la start-up italiana che offre un'esperienza di viaggio rivoluzionaria tramite una rete di oltre 50 strutture già operative sul territorio nazionale, ha stilato la classifica delle Top 5 destinazioni nel periodo giugno-settembre 2019.

Tramite un'indagine interna, condotta valutando le scelte effettuate da oltre 250 turisti, italiani e stranieri, che hanno scelto di prenotare un'esperienza con JoinBed, emerge che il Podere dell'Autoproduzione di Barga, in provincia di Lucca, è una delle cinque case più apprezzate dai viaggiatori che hanno provato in prima persona l'esperienza offerta dalla start-up di turismo esperienziale italiana.

Tra i luoghi più scelti in Italia, dunque, spicca Barga, piccolo borgo collinare della Toscana, e in particolare il Podere dell'Autoproduzione che sorge nell'incantevole scenario paesaggistico teso tra la media Valle del Serchio e la Garfagnana. Il Podere, diretto da Nicola Simonetti, ex deejay di professione che dopo diversi anni vissuti all'estero ha scelto di tornare nei propri luoghi d'infanzia, "cambiando" vita e aprendo le porte della dimora di famiglia agli ospiti, propone un'autentica "full immersion" nel verde della natura.

Lontano dai ritmi di vita frenetici della città, il Podere dell'Autoproduzione di Barga – una struttura antica, costruita nel corso del XVII secolo – offre un'esperienza di riscoperta: di attività agricole, di stili di vita rurali, di una giornata-tipo non necessariamente scandita dal ticchettio dell'orologio.

Qui gli ospiti che prenotano un'esperienza con JoinBed possono dedicarsi ad attività in vigna e nell'orto, alla saponificazione naturale, alla preparazione di pasta e pane. Tra le esperienze proposte, quindi, passeggiate nei campi e nei vigneti che circondano la struttura (dove sono coltivati olivi e vigne); raccolta di verdure nell'orto, fiori ed erbe spontanee utili in cucina; e la preparazione di pasta e pane fatti in casa, con l'impiego di grani antichi macinati a pietra da un mulino locale. Inoltre, al Podere dell'Autoproduzione con gli host Nicola Simonetti e Monica Suffreghini gli ospiti possono apprendere l'arte della preparazione casalinga del sapone, partendo dall'olio extravergine delle olive coltivate in loco, oppure imparare i segreti per ottenere prodotti di cosmesi naturali, quali creme per la pelle.

Social network e web

Tutte le strutture e le proposte della start-up italiana sulle pagine Facebook e Instagram (@JoinBed) e sul portale web joinbed.com. Per richieste di informazioni inviare una e-mail all'indirizzo: info@joinbed.com.