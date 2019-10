Barga



Protezione civile, presentato il progetto: "Un valore aggiunto per Barga"

venerdì, 4 ottobre 2019, 11:12

di viola pieroni

L'Arciconfraternita di Barga, con il supporto di parte dell'amministrazione che ha seguito dal principio l'evolversi della situazione, ha proposto al comune un servizio di protezione civile “complementare" a quello della misericordia. I dettagli sono stati esposti ieri sera in una assemblea tenutasi in sala Baraglia.



Per l’amministrazione, era presente l’assessore ai lavori pubblici, manutenzione e patrimonio, protezione civile, politiche della montagna, Pietro Onesti, mentre il sindaco, Caterina Campani, era assente per motivi improrogabili.

Onesti ha parlato di come reputi l'iniziativa dell'associazione un valore aggiunto per il comune, sia nei momenti di quotidiano bisogno che nelle emergenze: “Dopo la richiesta formale – ha esordito -, è iniziato l'iter per la messa in atto della proposta. Noi, come amministrazione, non possiamo precludere ad un gruppo che voglia mettersi in gioco, in un sistema così complicato, di aiutare il prossimo. Quindi più persone sono disponibili (e più passione c'è) meglio è”.



“Qua con noi – ha affermato l’assessore - è presente Mauro Giannotti, responsabile della misericordia e del centro intercomunale protezione civile della Garfagnana, e Alessandro Donini, responsabile comunale per i lavori pubblici e per la protezione civile: sono qualificati e hanno la formazione adatta per poter insegnare ai futuri volontari che si vorranno mettere in gioco e che dovranno essere formati adeguatamente da tecnici del territorio”.



“Questo progetto – ha concluso Onesti - non andrà a sovrapporsi a quelle che sono le mansioni della misericordia, ma sarà un organizzazione in cui ognuno avrà il suo ruolo e la sua funzione, visto che è principalmente un fattore di incremento di aiuti. La Regione Toscana, oltretutto, si è detta pienamente disponibile a dare supporto alla struttura della protezione civile. Per questo infatti - è stato aggiunto - il contributo umano e la disposizione in caso di emergenza è la prima cosa da attuare, ma poi i passi successivi avranno bisogno di essere più celeri: in primis, i corsi di formazione. Altra cosa molto importante è la sensibilizzazione per creare un interesse personale in questo tipo di volontariato: qua in Mediavalle si può pensare sia nato intorno al 2006 con il centro intercomunale di protezione civile della Mediavalle, però l’organizzazione non era nemmeno paragonabile a quella della Garfagnana”.

A seguire, il governatore dell’arciconfraternita, Enrico Cosimini, ha spiegato come questa iniziativa non sia nata sul momento, ma accuratamente progettata dal magistrato (consiglio della misericordia) per poi proporlo all'amministrazione in una riunione congiunta, e successivamente convocare dei volontari per poter eventualmente partire.

“Per quanto riguarda il decorso leggermente conflittuale che c’è stato – ha detto Cosimini - siamo sicuri di voler evitare la sovrapposizione dei compiti, dislocando anche tra le frazioni punti di ritrovo e riferimento per le varie zone. Queste due associazioni possono coesistere tranquillamente all'interno del comune, sottostando sempre alla pubblica amministrazione, ma alcuni ruoli e attività dobbiamo mettere in chiaro che non sono scindibili: il primo problema da aggirare quindi sarà quello della mancanza di comunicazione”.

Ora la domanda è: come e con cosa partire? A questa questione ha risposto Alessandro Donini, parlando anche di come il piano civile sia in continua evoluzione e sviluppo: “E’ necessario evitare sia i dualismi che gli individualismi, questo è un sistema complesso e ha tanti elementi, come un'orchestra il cui direttore è il sindaco, e tutti gli strumenti per fare musica devono suonare insieme, con la consapevolezza che però per quanto tu possa essere pronto qualcosa potrebbe andare storto. Questo sistema – ha sottolineato - è composto da tante forze, il cui elemento principale sono i cittadini, artefici del progetto, la cui partecipazione è necessaria. È inutile, anche da parte dei gruppi, dividersi dove è fondamentale unirsi.”

Giannotti ha poi aggiunto che, rispetto anche solo a qualche anno fa, ai volontari serve organizzazione per andare a gestire eventi per cui serve una preparazione almeno rudimentale, per conoscere il territorio e il piano di protezione civile. Il primo passo per l’arciconfraternita è quello di mantenere armonia, ma anche fare dei corsi (anche solo autoprotezione per la famiglia) per sapere come comportarsi e sapere cosa fare nel momento del bisogno, anche attraverso attività di prevenzione (stazioni radio strategiche per indirizzare persone in luoghi sicuri).

Cosimini ha infine concluso accennando al fatto che “le calamità naturali, fortunatamente, non sono all'ordine del giorno, ma purtroppo il nostro territorio ha bisogno di stare sempre all'erta, perché la cosa importante non è il partito politico o la religione, ma è l'essere uniti come tante formichine, invece che un Superman, e salvare davvero le persone nel momento del bisogno".