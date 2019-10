Barga



Riforma regionale del terzo settore, la consigliera Giovannetti ospite del Cnv

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:47

Sarà Ilaria Giovannetti la protagonista dell'appuntamento di ottobre della serie "Di Lunedì il secondo del mese" del Centro Nazionale per il Volontariato. Consigliera del territorio lucchese eletta nel 2015 nel Consiglio Regionale toscano e componente della 3° Commissione Tutela della salute, politiche sociali e del Terzo settore, Giovannetti interverrà lunedì 14 ottobre nella sede di via Catalani 158 a Lucca dalle 17 alle 19.



Focus dell'appuntamento sarà il dialogo intorno alla proposta di legge regionale sul Terzo settore, presentata di recente dalla Giunta. "Abbiamo chiesto -spiega il presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri- alla consigliera Giovannetti la disponibilità a partecipare ad un momento di riflessione e di ascolto sui punti più significativi del testo, per raccogliere spunti ed osservazioni e più in generale per inquadrare il tema nel più ampio contesto della riforma del terzo settore".



All'incontro sono invitati i componenti degli organi e dell'assemblea del Cnv, le associazioni in rete e tutto il mondo del volontariato e della solidarietà dell'area lucchese. L'appuntamento è un'altra tappa del ciclo "Di Lunedì, il secondo del mese" avviato dal Cnv alla fine del 2018.