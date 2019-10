Barga



Sala piena per la presentazione del libro su Barga e i barghigiani

venerdì, 25 ottobre 2019, 19:22

di tommaso boggi

Una sala piena quella di Palazzo Pancrazi per la presentazione del libro "Barga e i barghigiani negli anni '60 - '70", nato da un progetto, all'inizio modesto, della Polisportiva Valdilago è diventato ormai lo scrigno depositario delle memorie di un intero decennio.



Già 400 le copie vendute del manoscritto, ha annunciato Floriano Biagioni, che racchiude tra le sue pagine la storia di Barga in quegli anni attraverso il ricordo di chi li ha vissuti.

La presentazione del libro, arricchito da foto e documenti dell'epoca, ha visto la presenza come ospite del giornalista del Tirreno Luca Tronchetti, che ha raccontato della Barga dei ritiri della Fiorentina.



Così Graziella Cosimini, tra i promotori del libro, ha descritto l'opera curata dal direttore dell'Istituto Storico Lucchese di Barga Sarà Moscardini: "un punto fermo nel fluire del tempo, una finestra su quella che è stata la primavera di una comunità che seminò e progettò. Un decennio che solo chi lo ha vissuto sa cosa vuol dire".



Il sindaco di Barga Caterina Campani ha invece ringraziato tutti i partecipanti a questo enorme lavoro: "avete lasciato qualcosa che rimarrà per sempre e che tutti potranno leggere per sapere come era Barga in quegli anni".



La serata continuerà al ristorante "La Pergola" con una cena a tema al costo di 25 euro a persona.