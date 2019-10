Barga : fornaci di barga



Scontro auto-moto, muore un giovane

giovedì, 17 ottobre 2019, 21:41

di tommaso boggi

Tragico incidente questa sera, intorno alle 21, in via della Repubblica a Fornaci di Barga vicino ad una nota gelateria della zona. Un ragazzo di 18 anni, alla guida di una moto da cross KTM, ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto, una Ford Fiesta bianca. Tutta da chiarire ancora la dinamica di quanto accaduto. La moto è risultata fortemente danneggiata, così come il parabrezza e una porzione della parte anteriore dell'auto.



Sul posto il 118 si è precipitato con due mezzi, l'automedica di Barga e un'ambulanza della Misericordia del Barghigiano. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il giovane è apparso subito in condizioni molto gravi. Il personale lo ha massaggiato ed intubato, conducendolo fino al campo sportivo dove era previsto l’atterraggio di Pegaso 3. Purtroppo, però, nonostante gli sforzi, il ragazzo è deceduto.



Presenti per i rilievi i carabinieri.



Notizia in aggiornamento