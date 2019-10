Barga



Scontro tra due auto al bivio per Castelvecchio

mercoledì, 30 ottobre 2019, 13:37

di loreno bertolacci

Un incidente che ha visto coinvolte due auto, due Fiat Panda, una grigia e una celeste, proprio al bivio per Castelvecchio Pascoli, in zona Ponte di Campia. Ancora presto per stabilire la dinamica precisa dello scontro. Sul posto due ambulanze del 118, una medicalizzata di Castelnuovo e una senza medico di Fornaci, e i carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico. Fortunatamente non risultano feriti gravi a seguito dell'impatto.