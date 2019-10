Barga



Disperso nel bosco, scattano le ricerche

venerdì, 18 ottobre 2019, 19:03

Sono scattate le ricerche per un uomo di 66 anni, in zona Colle Fobia, nel comune di Barga. Sul posto vigili del fuoco con personale Saf e il Sast (soccorso alpino). Attivato anche l'elisoccorso Pegaso 3 per il trasferimento delle unità cinofile. Pare che l'uomo non risponda al telefono da stamani.



Notizia in aggiornamento