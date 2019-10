"The Club": le repliche dello spettacolo de "I Mercantidarte"

Altri articoli in Barga

giovedì, 17 ottobre 2019, 10:53

Interessante e partecipata la prima serata del processo partecipativo “Tutti nella Stessa Barga” tenutosi ieri sera, strutturato nella tipologia del “World Cafe", organizzata dall'associazione “La libellula” con il contributo della regione Toscana, presso l'Isi Barga

mercoledì, 16 ottobre 2019, 15:17

Francesco Feniello, consigliere di "Progetto Comune", e Nicola Fontanini, del club motociclistico di Barga, guidati dallo storico Emilio Lammari, hanno effettuato la pulizia dell'antico percorso per raggiungere le cave medicee del diaspro di Barga

mercoledì, 16 ottobre 2019, 15:10

“Il tuo cuore, le tue mani, la sua vita” questo uno dei motti del “World restart a heart day”, nonché le parole che Alessandro Cecconi, operatore della Croce Rossa, ha detto ai ragazzi dell’ISI Barga presenti nell’aula magna dell’istituto per una mattinata di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare ed il primo...

martedì, 15 ottobre 2019, 17:34

Entra nel vivo la fase conclusiva del processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga” promosso dal Comitato Insieme per la Libellula in collaborazione con il comune di Barga e sostenuto dall’Autorità regionale per la partecipazione della Regione Toscana

martedì, 15 ottobre 2019, 08:01

Una donna, probabilmente a causa di un colpo di sonno, è finita fuori strada con la propria auto, una Ford Fiesta bianca, stamattina, intorno alle 7, poco prima del bivio di San Pietro in Campo, in direzione Arsenale. Allertati i vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo

domenica, 13 ottobre 2019, 17:11

Dopo l'intensa stagione estiva appena trascorsa, OXO Collection - The Gallery presenta sabato 19 ottobre alle 18.30 'Keane in residency & 11 artists'. Keane realizzerà la sua nuova collezione in OXO Gallery a Barga e, contemporaneamente la Galleria esporrà' 11 artisti attraverso 14 opere che seguono percorsi di confronto e di dialogo