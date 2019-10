Barga



Torna "Thesweetday" da Theobroma: 10 anni e non sentirli

lunedì, 21 ottobre 2019, 18:40

Torna anche quest’anno Thesweetday, il giorno più dolce per Theobroma Capolavori di Dolcezza, il giorno in cui si festeggia la nascita della cioccogelateria. Quest’anno le candeline saranno 10!



In occasione di questo importante traguardo lo staff Theobroma ha organizzato uno speciale evento che si terrà domenica 27 ottobre dalle 16.00 alle 20.00 in entrambi i suoi punti vendita: a Fornaci di Barga, dove sarà possibile assaggiare le nuove gustose creazioni al gin e cioccolato, e a Barga, dove Luigi Gori Maître Pâtissier Chocolatier, terrà un vero e proprio Showcooking nel quale tutti potranno ammirare la preparazione in diretta della torta stessa del compleanno che da lì a poco andranno ad assaggiare. Un momento di gioia ed intrattenimento, uno spettacolo unico per il giorno più importante.



“Dieci anni sono un traguardo importantissimo - racconta Luigi Gori, titolare di Theobroma - e vogliamo festeggiarlo insieme a tutti voi! Il tempo passa, ma dopo tutto questo tempo ciò che conta è la fiducia che le persone ripongono in noi ogni giorno, per la quale siamo orgogliosamente riconoscenti. Per questa occasione abbiamo dato vita a nuove creazioni, artigianali e di grandissima qualità, in collaborazione con Ambrosia Gin, azienda produttrice di un gin mediterraneo caratterizzato da essenze e profumi inconfondibili. Sono nate così le nostre nuove praline al gin e cioccolato e non solo. Un gustosissimo omaggio per ringraziare i nostri clienti della loro fiducia. Vi aspettiamo numerosi!”



Per tutte le informazioni ed aggiornamenti è possibile visitare l’evento sulla pagina Facebook Theobroma Capolavori di dolcezza: https:// www.facebook.com/events/3080486045359089/