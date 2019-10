Barga



Trovato morto cercatore di funghi dato per disperso

venerdì, 18 ottobre 2019, 19:03

di andrea cosimini

Un'altra tragedia colpisce la Valle Del Serchio. E' stato ritrovato morto, l’uomo disperso verso Colle Fobia, nel comprensorio di Barga, uscito per cercare funghi assieme ad altri due amici.



La vittima, Sergio Bertoncini, 66 anni, originario di Bagni di Lucca ma residente a Barga, pensionato e coniugato, non aveva fatto rientro al punto prestabilito alle 12. Il soccorso alpino era stato allertato alle 15 e, tramite l’elicottero Pegaso, era stato verricellato nell’area di ricerca il cinofilo del Sast, in previsione di una lunga ricerca nei boschi.



Le operazioni, alle quali hanno partecipato 15 tecnici della stazione di Lucca, carabinieri della stazione di Barga e vigili del fuoco, si sono concluse questa sera con il ritrovamento da parte dell’unità cinofila dei vigili.



Le cause del decesso sono riconducibili, molto probabilmente, ad un malore. Il pm di turno ha già dato il nulla osta.