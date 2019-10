Barga



"Tutti nella stessa Barga": mercoledì l'ultimo dei tre World Cafè

domenica, 27 ottobre 2019, 16:43

Mercoledì 30 ottobre alle 18, presso l’aula Magna dell’ISI di Barga, in via dell’acquedotto 18, si svolgerà la terza e ultima serata di World Cafè del Processo Partecipativo “Tutti nella stessa Barga”.



"Dopo aver analizzato le possibili ricadute del progetto in merito a Salute, Ambiente ed Economia della Valle - si legge nel comunicato rilasciato dalla Libellula - la terza serata avrà come tema “Occupazione e Comunità Locale”. Verranno analizzati aspetti inerenti la sostenibilità del progetto per l'azienda e per la Valle, anche dal punto di vista occupazionale. Saranno presenti in qualità di esperti l'Ing. Mauro Solari (esperto di impianti metallurgici), il Prof. Tommaso Luzzati (Economia Ecologica Università di Pisa). Non è sicura invece la partecipazione di Giacomo Saisi (segretario UILM area Nord Toscana) e di un dirigente di Confindustria i quali, dopo una prima disponibilità, non stanno dando conferma definitiva. Saranno i circa 80 partecipanti che dovranno poi pronunciarsi in merito a quesiti che riguardano i possibili effetti che la realizzazione del gassificatore da parte di Kme potrebbe avere sull’economia e il futuro sviluppo della Valle. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa".



E' possibile seguire il Processo Partecipativo “Tutti nella stessa Barga” sul sito Open Toscana al seguente link:http://open.toscana.it/web/tutti-nella-stessa-barga/home